Herói do Benfica contra o Bayern reclama do calor: 'Não deve ser saudável'

Schjelderup, atacante do Benfica (POR) que marcou o gol da vitória sobre o Bayern de Munique (ALE), ontem (24), reclamou do calor durante a partida - os termômetros marcaram 36ºC em Charlotte, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O jogador norueguês admitiu que nunca havia jogado com tanto calor e avaliou que até a saúde dos jogadores fica em risco. Schjelderup apontou, porém, que o cenário desfavorável se aplica a todos e não deve ser uma desculpa.

Claro que está muito calor, é o mesmo para todos, mas temos que continuar. Acho que geri bem [a condição física] hoje, acho que nunca joguei com tanto calor - acho que não é saudável, para ser honesto, mas consegui continuar, o time também, e estamos muito felizes.

Schjelderup, atacante do Benfica

O triunfo sobre o Bayern foi histórico para o Benfica. A equipe portuguesa nunca havia vencido os bávaros. Até ontem, em 13 jogos, os alemães tinham 10 vitórias, além de três empates.

Com o resultado, os benfiquistas ficaram com o primeiro lugar do Grupo C, com sete pontos. Nas oitavas de final, a equipe encara o Chelsea, que foi o vice-líder do Grupo D.

Benfica e Chelsea entram em campo no próximo sábado (28), às 17h (de Brasília). As equipes se enfrentam no Bank of America Stadium, em Charlotte.