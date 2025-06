Há 32 anos, Rogério Ceni estreava pelo São Paulo com pênalti defendido na Espanha

A estreia de um dos maiores ídolos da história do São Paulo aconteceu há exatos 32 anos. No dia 25 de junho de 1993, Rogério Ceni vestiu pela primeira vez a camisa do Tricolor. Na ocasião, o time disputava um torneio amistoso de intertemporada na Espanha.

O jogo foi contra o Tenerife, válido pelo Troféu Santiago de Compostela. Zetti, titular à época, estava com a Seleção Brasileira e, portanto, surgiu uma oportunidade para Rogério Ceni estrear pelos profissionais. O Tricolor venceu os espanhóis por 4 a 1 e o goleiro foi um dos destaques do confronto, ao defender uma cobrança de pênalti.

Ceni em sua estreia pelo clube no qual viria a se tornar ídolo (Foto: Divulgação/São Paulo)

Na final do torneio amistoso, disputada contra o River Plate, Ceni brilhou de novo. Dois dias após o primeiro jogo pelo Tricolor, o arqueiro defendeu mais uma cobrança, dessa vez nas penalidades alternadas após o empate por 2 a 2 no tempo normal, ajudando o time a conquistar a taça.

Os anos seguintes foram de paciência por parte de Ceni, que apenas assumiu a titularidade no São Paulo em 1997. Ao todo, o goleiro disputou 1237 partidas pelo time do Morumbi, com 131 gols marcados e diversos títulos importantes conquistados, como a Libertadores e o Mundial de 2005, além do tricampeonato Brasileiro entre 2006 e 2008.