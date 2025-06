Garro tem semestre atrapalhado por lesão e vê Corinthians sentir sua falta

Um dos destaques do Corinthians em 2024, Rodrigo Garro foi atrapalhado por uma lesão e ainda não conseguiu corresponder à altura nesta temporada. O meio-campista ficou afastado dos gramados por muitos jogos e, neste período, viu o Timão sentir a sua falta.

O ano de 2025 do jogador teve início com um episódio trágico. Logo na madrugada do dia 4 de janeiro, durante suas férias, ele se envolveu em um acidente de trânsito que deixou uma vítima fatal na Argentina.

Abalado, Garro também perdeu os primeiros jogos da equipe alvinegra no Campeonato Paulista em razão de um problema no joelho direito. Ele só foi estrear no Estadual no dia 9 de fevereiro, em uma partida contra o São Bernardo, na Neo Química Arena.

O argentino aos poucos foi ganhando ritmo e foi decisivo para o título paulista em cima do rival Palmeiras, inclusive marcando o gol na semifinal, contra o Santos, que garantiu a classificação do Corinthians para a final.

No entanto, ainda durante o torneio estadual, Garro voltou a acusar dores no joelho direito. Ele acabou retornando ao departamento médico após a conquista do troféu para tratar de uma tendinopatia patelar e voltou a ficar à disposição há pouco tempo, já no fim de maio.

O período de ausência do atleta só evidenciou ainda mais sua importância no Corinthians. Sem ele, o time mostrou baixo poder de criatividade e desorganização no setor de mio-campo. Este cenário ficou ainda mais nítido quando o argentino voltou aos gramados e, mesmo sem estar 100%, fez a equipe jogar melhor.

Até o momento, Garro soma apenas 13 jogos disputados pelo time do Parque São Jorge nesta temporada. Ele concedeu dois passes para gol e balançou as redes uma vez.

De férias, assim como todo o elenco, o argentino é esperado no CT Dr. Joaquim Grava com os demais companheiros neste sábado, dia 28 de junho, para dar início ao período de treinos fornecido pela pausa para o Mundial de Clubes.

O próximo compromisso do Timão está marcado para o dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) na Neo Química Arena.