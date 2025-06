Felipe Lima justifica postura proativa no UFC: "Caminho para subir rápido"

Depois de brilhar nos seus dois primeiros combates no octógono mais famoso do mundo, Felipe Lima volta à ação neste sábado (28), para encarar o 'hypado' Payton Talbott, pelo card do UFC 317, em Las Vegas (EUA). Mas, ao que parece, o confronto contra o rival norte-americano, que marcará a volta de 'Jungle Boy' ao peso-galo (61 kg), sua divisão de origem, não fazia parte do plano original para o terceiro compromisso do amazonense na entidade. Nada que incomode o atleta tupiniquim, pelo contrário.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Felipe Lima revelou que, inicialmente, enfrentaria um rival do top 15 peso-galo no UFC 317, mas uma mudança de última hora o colocou em rota de colisão com Payton Talbott. Vale destacar que, apesar do hype, o americano ainda não faz parte da elite da categoria.

"A gente estava esperando para lutar contra um ranqueado. Tudo mudou quando a gente fez essa segunda luta contra o Miles Johns. Eles já botaram olho na minha carreira, queriam me acelerar e colocar contra um ranqueado. Mas, infelizmente, o ranqueado se machucou e a gente assinou para lutar contra o Payton (Talbott)", contou o manauara.

Funcionário padrão

Esta não é a primeira - e nem deve ser a última - vez que o brasileiro abre mão de um camp de treinamento completo para aceitar uma luta com poucas semanas de antecedência. Confiante no trabalho feito por ele e sua equipe, o Jungle Boy parece disposto a adotar uma postura de 'funcionário padrão' para ajudar no seu crescimento profissional dentro do Ultimate.

"O UFC ama quando o atleta está disposto a lutar a qualquer hora, qualquer dia. Esse é o caminho para criar seu nome e subir rápido no ranking. Você não pode dizer não para as oportunidades porque você não sabe quando elas vão aparecer de novo. Então, é por isso que eu e meu time sempre pegamos as oportunidades, estamos sempre treinando. É 24 horas (por dia) só esperando uma oportunidade", concluiu Felipe.

Aos 27 anos de idade, Felipe 'Jungle Boy' Lima desponta como uma das grandes promessas do MMA nacional na atualidade. Radicado na Suécia há alguns anos, o lutador manauara possui um cartel de 14 vitórias - duas delas conquistadas já no octógono do UFC - e apenas uma derrota, esta sofrida logo na sua primeira luta da carreira.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok