Fábio salva no começo, Flu empata com 'compatriotas' do Mamelodi e avança

O Fluminense fez jogo morno em uma quente Miami, empatou com o Mamelodi Sundowns por 0 a 0, no Hard Rock Stadium, e se garantiu nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Fábio e a trave foram os "heróis" do 0 a 0. O goleiro do Fluminense fez boas defesas em uma blitz do Mamelodi no começo do jogo, e o poste evitou que um chute de Cano entrasse na etapa final.

O Mamelodi tem o apelido de "The Brazilians". O uniforme do time faz referência à seleção brasileira. A equipe, além disso, conta com dois brasileiros no elenco: Lucas Ribeiro e Arthur Sales.

O Brasil garantiu todos os seus times nas oitavas de final do Mundial. Botafogo, Palmeiras e Flamengo já haviam se garantido nos últimos dias.

O empate fez o Fluminense passar, mas em segundo. O Borussia Dortmund venceu o Ulsan no outro jogo do grupo e passou o Tricolor na tabela do Grupo F. A equipe carioca só seria eliminada se fosse derrotada pelo Mamelodi.

O Fluminense jogará as oitavas de final na próxima segunda-feira. Às 16h (de Brasília), a equipe carioca enfrentará o primeiro colocado do grupo E — que pode ser Inter de Milão, River Plate ou Monterrey —, em Charlotte.

O adversário do Flu será conhecido ainda nesta noite. Às 22h (de Brasília), os jogos Inter de Milão x River Plate e Monterrey x Urawa Red Diamonds serão realizados no grupo E.

Como ficou o grupo F

Borussia Dortmund - 7 pontos Fluminense - 5 pontos Mamelodi Sundowns - 4 pontos Ulsan HD - 0 ponto

Como foi o jogo

O Fluminense levou susto, mas melhorou. A equipe brasileira começou mal o jogo e viu o Mamelodi Sundowns, principalmente em lances de velocidade, assustar o gol defendido por Fábio. Passados os 15 minutos iniciais, o Flu cresceu na partida e passou a se impor. Chances claras, no entanto, foram poucas, e o primeiro tempo terminou zerado.

Renê em ação durante jogo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns no Mundial Imagem: SAM NAVARRO/IMAGN IMAGES via Reuters

O segundo tempo teve "ritmo de treino" e uma bola na trave. Mesmo precisando da vitória, o Mamelodi Sundowns pouco ofereceu perigo ao gol defendido por Fábio. Sem se arriscar muito, o Fluminense também pouco chegou à área adversária. Na melhor oportunidade, Cano parou na trave.

Lances importantes e gols

Fábio salva duas vezes. O Mamelodi começou o jogo em cima e teve duas chances claras. Na primeira, Lucas Ribeiro deixou Matthews cara a cara com Fábio, mas o goleiro fechou bem. Depois, Lunga recebeu pela esquerda e arriscou chute firme, sem ângulo, mas o goleiro brasileiro fechou o ângulo.

Passou muito perto! Arias bola lançada por Martinelli pelo lado direito da área. O colombiano matou no peito e bateu firme, cruzado. A bola passou muito perto da trave direita de Williams.

Para fora. Arias cobrou falta na área, a defesa do Mamelodi afastou para o meio, e Nonato ficou com a bola. O volante bateu no canto direito de Williams e viu a finalização passar raspando a trave.

Que perigo! Allende lançou Rayners nas costas da defesa no começo do segundo tempo. Freytes tentou fazer o recuo para Fábio — que já deixava o gol — e mandou forte demais. A bola passou pelo goleiro, mas saiu pela linha de fundo.

Na trave! Arias recebeu pela direita, avançou até a linha de fundo e cruzou para Cano. O centroavante emendou de primeira e viu ela beijar o pé da trave antes de sair.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 0 MAMELODI SUNDOWNS

Data e horário: 25 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

Cartões amarelos: Mokoena (MAM), Bernal (FLU)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli (Lima), Nonato (Thiago Santos) e Hércules (Bernal); Arias, Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Mamelodi Sundowns: Williams; Kekana, Cupido (Lebusa), Mudau e Lunga; Mokoena (Adams), Allende e Zwane (Lethlaku); Lucas Ribeiro (Shalulile), Rayners e Matthews (Arthur Sales). Técnico: Miguel Cardoso