Fluminense teve mais sorte do que juízo no Mundial? Milly e Alicia comentam

O Fluminense empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns (AFS) e garantiu vaga nas oitavas de final, mas correu riscos. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe comentaram a classificação da equipe tricolor.

As colunistas apontaram que o time sul-africano esteve mais perto de marcar o gol da vitória - e eliminar o Fluminense - do que a equipe brasileira esteve de marcar para garantir a tranquilidade.

Milly: Mamelodi esteve mais perto do gol

O Fluminense teve mais sorte que juízo, o Fluminense correu o risco de ser o único brasileiro eliminado. Não foi, e se fizesse um gol, seria o primeiro do grupo - e não foi. Não ficou nem perto de fazer esse gol. Foi um jogo chato. O nível de emoção foi só o medo mesmo para a torcida do Fluminense.

Milly Lacombe

Alicia: Sufoco do Fluminense era esperado

Não vou dizer que o Fluminense ficou abaixo. O Mamelodi Sundowns merece créditos, jogou muito bem contra o Borussia - foi 4 a 3 e tiveram a chance de vencer. Hoje, ficaram por um gol de se classificar. Chegaram mais perto que o Fluminense. É mais ou menos isso que eu esperava do Fluminense no Mundial, um pouco mais de sufoco.

Alicia Klein

