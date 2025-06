Flu encara Mamelodi Sundowns com Thiago Silva no banco e Cano titular

O Fluminense terá Germán Cano e Jhon Arias no ataque para enfrentar o Mamelodi Sundowns, hoje, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. Já Thiago Silva começa no banco.

Renato Gaúcho escalou o Flu com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Renê; Martinelli, Nonato, Hércules; John Arias, Canobbio e Germán Cano.

Já o Mamelodi Sundowns terá: Williams; Kekana, Cupido, Mudau, Lunga; Mokoena, Allende, Zwane; Ribeiro, Rayners, Matthews.