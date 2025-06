Fluminense joga pior que o Mamelodi, mas empata e avança no sufoco às oitavas do Mundial

O Fluminense teve uma exibição de pouco ímpeto na tarde desta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Orlando, e empatou sem gols com o organizado Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na última rodada do Grupo F do Mundial dos Clubes. Bastou, contudo, para deixar a equipe comandada por Renato Gaúcho na vice-liderança da chave, com cinco pontos, e, portanto, classificada ás oitavas de final. A primeira colocação ficou com o Borussia Dortmund, que venceu o Ulsan por 1 a 0 e chegou aos sete pontos.

Depois de se atrapalhar e sofrer para vencer o Ulsan por 4 a 2, o Fluminense repetiu, durante a partida desta quarta, muitos dos ponto negativos vistos no duelo com a equipe sul-coreana. Com uma linha de marcação muito baixa, passou boa parte do primeiro tempo retraído no campo de defesa e deixou o Mamelodi com a bola nos pés.

O time sul-africano não só tinha a posse, como conseguia transformá-la em jogadas perigosas. Faltava, portanto, ajustar o posicionamento, pois foram muitos os impedimentos de seus jogadores de ataque. Quando construiu investidas em posição legal, assustou o rival carioca, a exemplo da finalização de Mattheuw, dentro da área, defendida por Fábio.

Houve uma ligeira melhora do time tricolor depois da pausa para hidratação, comum no Mundial por causa das altas temperaturas do verão americano. Uma finalização de Arias para fora foi o lance mais perigoso de um Fluminense pouco produtivo e sem intensidade.

Arias mostrou-se mais participativo no segundo tempo e construiu jogadas mais interessantes para a equipe carioca, como um passe para Cano colocar a bola na trave. Apesar disso, a defesa tricolor continuou se atrapalhando e foi perfurada mais de uma vez por passes longos do Mamelodi.

O jogo ficou tenso perto dos minutos finais, já que o Fluminense não conseguiu evoluir ofensivamente e continuou conformado, com sua linha baixa. Não era uma atuação segura defensivamente. Pelo contrário, os tricolors correram riscos, e a confirmação do empate sem gols foi um alívio.

FICHA TÉCNICA

MAMELODI SUNDOWNS 0 X 0 FLUMINENSE

MAMELODI SUNDOWNS - Williams; Mudau, Cupido (Lebusa), Kekana e Lunga; Mokoena (Adams), Lucas Ribeiro (Shalulile), Zwane (Lethlaku), Allende e Matthews (Arthur Sales); Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Nonato (Thiago Santos), Martinelli (Lima) e Arias; Cano (Everaldo) e Cannobio (Keno). Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS - Mokoena e Lethlaku (Mamelodi Sundowns); Bernal, Renê e Arias (Fluminense).

ÁRBITRO - Anthony Taylor (ING).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 14.312 torcedores.

LOCAL - Hard Rock Stadium, em Orlando (EUA).