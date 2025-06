Fluminense festeja 30 anos de título com gol de barriga de Renato Gaúcho

O Fluminense comemora nesta quarta-feira 30 anos do título do Campeonato Carioca de 1995. Nas redes sociais, o clube destacou a conquista marcante do Estadual diante do Flamengo.

"30 anos atrás. Renato. De barriga. 25/06/1995 eterno", publicou o clube.

O título teve como herói o ex-atacante Renato Gaúcho, atual técnico da equipe no Mundial de Clubes, que marcou um gol de barriga que definiu o triunfo por 3 a 2 sobre o Flamengo, no estádio do Maracanã.

Fluminense: momento segue na memória

Na véspera do jogo contra o Mamelodi Sundows, pelo Mundial de Clubes, Renato Gaúcho recordou seu momento histórico como jogador do Fluminense. Ele destacou a importância do elenco sempre mirar títulos.

"É uma motivação que falo para todos os jogadores: fiz história com um gol de barriga. O jogador entra para a história quando ganha títulos. Essa é a motivação deles. Não adianta você jogar e não ganhar. Só vai botar o nome na história quando conquistar as coisas. O jogador tem que ter esse pensamento", avisou.