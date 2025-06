Fluminense enfrenta maior força da África do Sul por vaga nas oitavas do Mundial de Clubes

O Fluminense fecha a primeira fase do Mundial de Clubes nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. Ao mesmo tempo, Borussia Dortmund e Ulsan HD jogam no TQL Stadium, em Cincinnati.

O Grupo F não tem nenhum dos times definidos para avançar às oitavas. A única certeza é de que o Ulsan não tem mais chances de classificação. Fluminense e Borussia têm quatro pontos cada, e o Mamelodi tem três.

Para classificar, o time de Renato Gaúcho precisa apenas de um empate. Mesmo uma derrota seria suficiente, mas apenas se combinada com um improvável revés do Borussia. A vitória, a depender do outro jogo, pode garantir a liderança.

A situação dos alemães é semelhante. Basta uma vitória para classificar, mas outros resultados também podem servir. Para o Mamelodi, apenas a vitória classifica, junto de uma, já provável, derrota do Ulsan.

Apesar da vitória na segunda rodada, o técnico Renato Gaúcho fez cobranças pela desatenção do time do Fluminense, que sofreu uma virada no final do primeiro tempo.

"Nós estávamos bem na partida, fizemos o gol, o que era importante e, no momento que tomamos o gol, teve a parada técnica, nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. No intervalo, corrigi algumas coisas, cobrei outras, porque a coisa que mais converso com meu grupo é para eles ficarem focados nos 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem", reclamou Renato, em entrevista coletiva após a partida.

O próximo adversário é, em tese, o mais fraco do grupo. O treinador, contudo, não acredita em caminho fácil. "Será um jogo difícil, muito perigoso. Vamos nos preparar da mesma maneira que nos preparamos desde que chegamos. Temos de ter a mesma atenção que tivemos contra o Borussia. Sem a bola, vamos tomar os cuidados defensivos. Com a bola, vamos jogar e buscar o gol. Jamais vou preparar minha equipe para jogar pelo empate", garantiu o técnico.

Entretanto, pode ser que Renato precise preservar alguns jogadores. O regulamento do Mundial prevê suspensão por acúmulo de dois cartões amarelos. Nonato, Martinelli e Keno estão pendurados.

MAMELODI TAMBÉM FEZ FRENTE AO BORUSSIA E TENTA REPRESENTAR A ÁFRICA NAS OITAVAS

O time sul-africano chegou a abrir o placar no duelo contra os alemães. Apesar de ter sofrido a virada e ver o rival abrir vantagem, a equipe do técnico português Miguel Cardoso competiu até o fim.

"Entendemos que podemos competir com esses tipos de time (mais potentes). Essa é a perspectiva que levaremos para a próxima partida e que possamos competir novamente", avaliou o comandante.

"Eu sei que a África do Sul vem, há muito tempo, pedindo por um futebol bonito, para que possamos alcançar nossa própria identidade. Sempre fomos e seremos fortes, resilientes e corajosos", completou.

O Mamelodi Sundowns é a base da seleção sul-africana, líder do seu grupo nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026. Na Data Fifa de março, nove atletas do clube foram convocados. Já no começo de junho, eles foram preservados, já visando o Mundial.

É um brasileiro, porém, o astro do time. O atacante Lucas Ribeiro é o artilheiro da equipe na temporada, com 21 gols em 49 jogos. O maranhense fez grande parte da carreira no futebol belga. Ele marcou uma vez no Mundial, contra o Borussia.

Os times classificados no Grupo F enfrentam os dois melhores do Grupo E. O líder da chave é o River Plate, que joga contra a Inter de Milão, segunda colocada. O Monterrey ainda tem chances de avançar e joga contra o já eliminado Urawa Reds Diamons. Ambos os jogos são às 22h (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

MAMELODI SUNDOWNS X FLUMINENSE

MAMELODI - Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Keanu Cupido, Grant Kekana e Divine Lunga; Teboho Mokoena, Themba Zwane e Marcelo Allende; Lucas Ribeiro, Tashreeq Matthews e Iqraam Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Bernal e Hércules; Jhon Arias, Ganso e Serna. Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Anthony Taylor (ING).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).

LOCAL - Hard Rock Stadium, em Miami.