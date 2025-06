Fluminense empata com Mamelodi e vai às oitavas como vice-líder do grupo

O Fluminense ficou no empate por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. Com o resultado, os tricolores ficaram com cinco pontos e terminaram o Grupo F da Copa do Mundo de Clubes na segunda posição. Já os africanos, com quatro, estão eliminados.

Agora, o Fluminense espera seu adversário nas oitavas de final do torneio. A equipe de Renato Gaúcho enfrenta o líder do Grupo E, que pode ser a Inter de Milão, o Monterrey ou o Fluminense. Os tricolores jogam nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), em Charlotte.

Os cariocas tiveram atuação pouco inspirada e sofreram em alguns momentos com os ataques do Mamelodi. Mesmo assim, o Fluminense chegou a colocar uma bola na trave, com Cano.

FIIIM DE JOGO! Flu empata em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns e está nas oitavas de final da @FIFACWC! VAAAAMMMOSSS, TRICOLOR! ???????? #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/TdRzw5IK8b ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2025

O jogo

O Mamelodi começou melhor a partida e quase abriu o placar aos sete minutos. Matthews foi lançado na área e finalizou para grande defesa de Fábio. Em seguida, foi a vez de Lunga parar no goleiro do Fluminense.

Após os sustos, os cariocas melhoraram a marcação, mas ainda sofriam para avançar. A primeira finalização do Fluminense foi com Freytes, que aproveitou cobrança de escanteio.

Na parte final, os tricolores cresceram na partida. Arias desperdiçou grande chance. O colombiano chutou cruzado, mas ninguém apareceu para empurrar a bola. Em seguida, Nonato finalizou perto do gol. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Mamelodi voltou melhor, mas só assustou quando Freytes tentou cortar uma bola e mandou pela linha de fundo, perto do gol. Já o Fluminense respondeu com Cano. O argentino aproveitou cruzamento e acertou a trave.

A equipe africana tinha mais posse de bola, mas parava na marcação tricolor. Já o Fluminense tentava os avanços rápidos, sem sucesso.

Aos poucos, os cariocas conseguiram chegar ao ataque com qualidade. Arias recebeu passe na área, mas parou na zaga. Depois, Bernal arriscou de longe e viu a bola ir sobre o travessão.

Na parte final, o Mamelodi passou a pressionar em busca do gol. No entanto, o Fluminense se defendeu e impediu qualquer jogada de perigo. Assim, os tricolores puderam comemorar a classificação no Super Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA



MAMELODI SUNDOWNS 0 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Hard Rock, em Miami (Estados Unidos)



Data: 25 de junho de 2026 (Quarta-feira)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)



Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)

Cartões amarelos: Mokoena e Lethlaku (Mamelodi Sundowns); Arias, Renê e Bernal (Fluminense)

MAMELODI: Williams, Mudau, Kekana, Cupido (Lebusa) e Lunga; Mokoena (Adams), Allende, Lucas Ribeiro (Shalulile), Zwane (Lethlaku) e Matthews (Arthur Sales); Rayners



Técnico: Miguel Cardoso

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Juan Freytes, Ignacio e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli (Lima), Nonato (Thiago Santos) e Jhon Arias; Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo)



Técnico: Renato Gaúcho