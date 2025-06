Flu: ex-lateral que 'abriu vaga' a Marcelo é encontrado morto aos 39 anos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O ex-lateral Ulisses foi encontrado morto, aos 39 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi revelado pelo Fluminense e atuou pelo clube nos anos 2000. A causa da morte não foi divulgada.

Ele ficou marcado por ter disputado vaga com Marcelo no começo da carreira. Quando deixou o sub-17 para o sub-20, abriu espaço para o então rival conseguiu trilhar o caminho que o levou ao Real Madrid e à seleção brasileira

"Tínhamos um lateral-esquerdo de boa qualidade no sub-17, o Ulisses, que subiu para o sub-20. Chegou a atuar no profissional, mas acabou se perdendo no processo, e abriu a vaga para o Marcelo ir para o sub-17", recordou Antônio Garcia, diretor executivo da base do Tricolor, ao UOL, em 2023.

Ulisses fez a base no Fluminense e chegou ao elenco profissional Imagem: Arquivo pessoal

O que aconteceu

Ulisses morava em São Gonçalo. Nos últimos anos, estava em recuperação da dependência química e fazia parte de um projeto social na região. A informação sobre a morte foi publicada, inicialmente, pelo "ge".

O ex-lateral vivia com a renda conquistada ao ajudar uma escolinha de em algumas peladas que disputava aos sábados. Ele teve uma conversa com o UOL em 2023, pouco após Marcelo ser anunciado pelo Tricolor.

Busco conversar, passar a realidade. Eu mostro que tem obstáculos e que tem de saber desviar para não destruir tudo. Tive problemas extracampo, tive amizades erradas, fiz escolhas erradas. Fiquei meio cego, não olhei para mim. Não consegui ter o foco necessário e isso me prejudicou demais Ulisses, ao UOL, em 2023

Ulisses se profissionalizou no Flu e passou por Juventude, pelo Kasimpasa, da Turquia, CRB e Vasco. Dispensado do Cruz-Maltino ainda na pré-temporada de 2009, não conseguiu novas oportunidades no futebol

Ele fez parte de uma geração do Fluminense que tinha nomes como Arouca, Toró, Radamés e Fernando. Ainda na base, teve o primeiro contato com a cocaína. Ele revelou o problema publicamente após passagem relâmpago pelo Vasco.