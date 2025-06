Flamengo fecha primeira fase do Mundial com empate contra o Los Angeles

O Flamengo encerrou a fase de grupos do Mundial de Clubes com um empate por 1 a 1 com o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). Com time alternativo, a equipe brasileira dominou o confronto e parou na trave em algumas oportunidades, mas viram os norte-americanos abrirem o placar no segundo tempo, com Bouanga. Porém, o Flamengo empatou logo em seguida, com Wallace Yan.

O Rubro-Negro avançou ao mata-mata da competição com a melhor campanha do Grupo D - foram duas vitórias (Espérance e Chelsea) e um empate (Los Angeles FC). Já os americanos se despedem da competição na lanterna da chave, com apenas um ponto somado.

O Flamengo volta a campo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe encara o Bayern de Munique, neste domingo, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Fim de jogo em Orlando! O Mengão mantém a invencibilidade na Copa do Mundo de Clubes com gol do #GarotoDoNinho Wallace Yan! Primeirão no grupo D, com 7 pontos! VAMOS FLAMENGO!#fimdejogo #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/FIK4VRo2g0 ? Flamengo (@Flamengo) June 25, 2025

O jogo

O Flamengo começou a partida com postura ofensiva e quase abriu o placar aos três minutos. Após cobrança de falta na área, Danilo mandou na trave. No rebote, Luiz Araújo chutou sobre o travessão. O Los Angeles respondeu em seguida. Delgado arriscou de fora da área e também acertou a trave.

Os cariocas voltaram a chegar com perigo aos 12 minutos. Arrascaeta chutou colocado da entrada da área e mandou na trave. O Flamengo seguiu com o domínio do jogo e viu Evertton Araújo e Pedro finalizarem em cima da zaga.

O Los Angeles pouco incomodava o Flamengo, que seguia com o controle da partida. Os cariocas quase marcaram aos 29 minutos. O goleiro Lloris se chocou com um defensor. O árbitro não parou o lance e Pedro acabou acertando o travessão com o gol vazio.

A equipe americana chegou a balançar a rede aos 37 minutos, com Marlon. No entanto, o gol foi anulado por impedimento no lance. Já o Flamengo não conseguiu mais criar boas chances e teve que se contentar com a igualdade até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo chegou com qualidade aos seis minutos. Luiz Araújo foi lançado e tentou o toque, ao invés do chute. A zaga americana apareceu para impedir o gol. O Los Angeles respondeu em seguida, com Bouanga, que chutou com perigo.

Os rubro-negros voltaram a criar boa chance aos 12 minutos, quando Everton Cebolinha finalizou para boa defesa de Lloris. Na cobrança de escanteio, Pedro tentou de voleio, mas a bola foi pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Arrascaeta acertar o travessão.

Com o passar do tempo, o Flamengo mantinha a posse de bola, mas começou a sofrer com a marcação do Los Angeles. Para piorar, o time americano chegou ao gol aos 38 minutos, em contra-ataque. Buoanga foi lançado na área e tocou na saída de Rossi.

O Flamengo não modificou sua postura e empatou aos 41 minutos. Wallace Yan fez boa jogada e finalizou sem chance para Lloris.

Nos minutos finais, os rubro-negros quase viraram com Allan, mas acabaram só com o empate no placar em Orlando.

FICHA TÉCNICA



LOS ANGELES FC 1 X 1 FLAMENGO

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)



Data: Terça-feira, 24 de junho de 2025



Horário: 22 horas (de Brasília)



Árbitro: Salman Falahi (Catar)



Assistentes: Ramzan Al Naemi (Catar) e Majid Al Shammari (Catar)



Cartões amarelos: Igor Jesus e Delgado (Los Angeles FC)

GOLS



LOS ANGELES FC: Buoanga, aos 38min do segundo tempo



FLAMENGO: Wallace Yan, aos 41min do segundo tempo

LOS ANGELES FC: Lloris; Long, Marlon (Smolyakov) e Segura; Palencia, Delgado (Amaya), Igor Jesus e Hollingshead; Martinez (Tillman), Dilrosun (Giroud) e Bouanga



Técnico: Steve Cherundolo

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo (Jorginho), Allan e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Pedro (Juninho) e Everton Cebolinha (Michael)



Técnico: Filipe Luís