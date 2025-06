Filipe Luís detalha melhor versão de Wallace Yan e explica escalação do Fla

Filipe Luís detalhou a melhor versão de Wallace Yan, que marcou dois gols em dois jogos saindo do banco pelo Flamengo neste Mundial de Clubes — depois de balançar as redes contra o Chelsea, o atacante de 20 anos cravou o empate rubro-negro diante do Los Angeles.

Ele usa as duas pernas e finaliza muito bem com as duas. Ele vinha jogando como ponta na base quase que sempre, mas vejo ele muito mais como um nove e um cara que ataca espaço. É leve, versátil, com saúde e finalizador. Por mais que ele possa fazer a função pelos lados — e ele já faz —, vejo ele mais como esse nove que nos ajuda tanto Filipe Luís

O que mais Filipe Luís falou?

Raio-X do Fla no Mundial. "Foi uma grande fase de grupos. Conseguimos nosso objetivo de forma antecipada, seguramos os jogadores pendurados com cartões e demos minutos para jogadores que precisavam — além de dar ritmo para outros. Mesmo assim, o time manteve padrão. Fizemos um grande jogo, mas infelizmente a bola não entrou. Saímos com a força de não ter perdido e sem nenhuma lesão. É pensar no Bayern, nada além disso."

Danilo em ação durante Los Angeles x Flamengo, duelo do Mundial Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli

Empate bom? "Claro que o torcedor vai querer o resultado, mas tenho um caminho traçado para a gente chegar até essa vitória. O resultado não controlamos, mas sim a forma de jogar. O time fez isso: pressionou alto, teve a bola, conseguiu dominar o território adversário e chutou no gol, mas infelizmente a bola não entrou."

Bayern. "O time deles faz parte dessa elite, é um colosso. É absolutamente dominante nos seus jogos e no seu campeonato nacional, com um elenco extraordinário e um treinador excelente. Isso nos dá muitas ideias para copiar e trazer para o nosso modelo. Em um jogo, tudo pode acontecer, e temos nossa forma de estudar, que é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, é tirar bola do adversário, pressionar, propor jogo e ser o mais vertical possível. É isso que vamos tentar fazer. Sabemos da qualidade que eles têm, e eles vão tentar fazer o jogo deles, mas vamos ter nossas chances de fazer a mesma coisa."

Filipe Luís abraça Wallace Yan após jovem marcar em Los Angeles x Flamengo Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli

Wallace Yan em alta. "Não tenho preocupação nenhuma, ele está bem e tem um contrato bem protegido. Temos uma confiança muito grande. Ele tem fome de vencer, uma ambição, luta e trabalha diariamente para conseguir os objetivos. Consequentemente, ele ajuda muito nossa equipe. Ele tem muita margem de evolução, e o primeiro passo ele está fazendo. Ele trabalha mais do que ninguém, e o resultado está sendo visto dentro do campo. Para mim, ele já era, mas hoje ele se torna uma realidade para o torcedor."

Mistão. "Foi para dar minutos a alguns jogadores pelo fato de estarmos classificados em 1º. Poupamos jogadores pendurados, demos minutos para quem precisa e colocamos quem precisa de ritmo. Quem foi a campo fez um jogo digno de merecer vencer."

Arrascaeta atuou por 70 minutos durante Los Angeles x Flamengo Imagem: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Arrascaeta titular em mistão. Por quê? "Não tem absolutamente nada a ver com o jogo do Bayern. A única coisa é que foi decidida é não usar muito jogadores com cartão. Só usei o Bruno Henrique porque ele também precisava de minutos para manter ritmo porque não vinha sendo titular. Não decidi ainda o plano do Bayern. [...] Ele tem total disposição para jogar 90 minutos. Hoje, ele jogou 70 porque escolhi dar esses minutos para ele. Ele é um cara que joga melhor quando tem sequência."

Surpresa com desempenho do Fla? "Não me surpreendeu em nada. A confiança que tenho no meu elenco é grande. É um elenco muito forte e altamente qualificado. Jogamos de uma forma que é difícil para o adversário — alguns nos causam dificuldade, como foi hoje, em que eles bloquearam nossa progressão no ataque. Chegamos do jeito que esperávamos chegar até aqui, mas todo jogo nos dá o caminho traçado para poder evoluir, tanto no ataque quanto na defesa. Hoje, tomamos gol e precisamos corrigir isso."