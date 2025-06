Filipe Luis elogia Bayern: 'Vamos enfrentar um dominador da elite da Europa'

Filipe Luis sabe da dificuldade que o Flamengo vai enfrentar, domingo, em Miami, diante do Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O treinador elogiou muito o adversário alemão.

"Bayern faz parte desta elite. Gigante, colosso europeu. Dominador e dono de um elenco extraordinário, com treinador excelente. Um time que nos dá ideias para copiar, mas em um jogo tudo pode acontecer", disse o técnico flamenguista, nesta terça-feira, após o empate por 1 a 1 com o Los Angeles na final da primeira fase.

Filipe Luis não adiantou o que vai planejar para o jogo decisivo contra a equipe alemã. "Não decidi nada para o jogo com o Bayern. Vou estuar primeiro antes de decidir", afirmou.

O técnico gostou da produção do Flamengo no empate com o Los Angeles. "Fizemos um grande jogo. Várias chances, marcamos alto, controlamos o jogo, tivemos posse de bola e sempre vertical, mas infelizmente a boa não entrou. Mas saímos com força de não ter perdido e sem lesão."