Filipe Luís avalia postura do Flamengo em empate e elogia Wallace Yan: "Já é realidade"

O Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o Los Angeles, dos Estados Unidos, na última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Os rubro-negros foram a campo já classificados na liderança da chave. O técnico Filipe Luís começou a atuação dos cariocas e lamentou as chances desperdiçadas.

"Tivemos o controle e domínio total do jogo. Criamos várias chances de gol. Não conseguimos ser competentes na frente do gol. Levamos o gol, mas conseguimos nos recuperar e fazer o gol em seguida. Foi importante para dar minutos a alguns jogadores", disse.

O comandante falou sobre Wallace Yan, que mais uma vez saiu do banco e marcou um gol na Copa do Mundo. No último confronto, diante do Chelsea, a joia do Rubro-Negro marcou o gol que deu números finais ao duelo: 3 a 1.

"O Wallace Yan treina muito bem. Ele já é uma realidade", declarou Filipe Luís.

O Rubro-Negro avançou ao mata-mata da competição com a melhor campanha do Grupo D - foram duas vitórias (Espérance e Chelsea) e um empate (Los Angeles FC). Já os americanos se despedem da competição na lanterna da chave, com apenas um ponto somado.

Agora, o Flamengo terá pela frente o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O confronto será às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.