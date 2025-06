Felipe Meligeni perde de japonês na segunda rodada do quali e é eliminado em Wimbledon

Nesta quarta-feira, Felipe Meligeni, primeiro e único brasileiro a passar pela primeira rodada do qualifying em Wimbledon até o momento, foi superado pelo japonês Shintaro Mochizuki na segunda rodada por 2 sets a 0 e se despediu do torneio.

Mesmo com mais aces (nove contra seis) e um desempenho superior no primeiro saque da partida, o brasileiro encontrou dificuldades no segundo serviço.

Na primeira parcial, Meligeni acabou sendo quebrado duas vezes, no quinto e no nono games, sem conseguir reverter nenhuma das quebras.

Já no segundo set, chegou a pressionar ao conquistar uma quebra e teve chance de igualar o placar em 4/4, mas sofreu novas quebras em momentos decisivos e viu Mochizuki fechar em 6/3, tendo sua eliminação sacramentada.