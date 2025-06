Ex-Vasco, brasileiro revela jogadores do Flu atrás de camisas do Sundowns

Arthur Salles, jovem que atuou na base do Vasco da Game, saiu do Hard Rock Stadium, em Miami, com três camisas de jogadores do Fluminense: as de Hércules, Everaldo e Isaque. Ele revelou que atendeu aos pedidos dos colegas, que queriam para levar para casa a camiseta do Mamelodi Sundowns, um time que pode levar muitos anos para enfrentar novamente uma equipe brasileira.

"Joguei com o Everaldo no Bahia, conheci o Hércules quando enfrentei o Fortaleza e o Isaque e eu temos o mesmo empresário, são amigos. Acho que eles queriam ter essa lembrança de um time da África", revelou.

Arthur Salles contou também que chegou a fazer testes pelo Fluminense quando tinha 11 anos de idade e o clube quis levá-lo, mas a mãe teria que se mudar com ele do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Um ano depois, no entanto, ele acabou indo para o Vasco, fez toda a base por lá e foi vendido em 2001, quando poucas vezes tinha atuado no time de cima.

"Eu não queria ter saído, foi um negócio que ocorreu contra a minha vontade. Minha família toda é vascaína, meu avô, Devair, é fanático pelo Vasco. Eu queria ter jogado mais pelo time de cima e ter ajudado o Vasco", contou.

Depois de rodar pela Bélgica e por Portugal, Arthur Salles chegou ao Mamelodi Sundowns. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Fluminense, mas não conseguiu receber alguma bola limpa para mudar o destino da partida.

