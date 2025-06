Ex-Santos, Felipe Jonatan é emprestado pelo Fortaleza ao Mirassol

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira, o empréstimo do lateral-esquerdo Felipe Jonatan para o Mirassol até final do Campeonato Paulista de 2026. O jogador, no entanto, pertence ao clube nordestino até abril de 2027.

Revelado pelo Ceará, Felipe Jonatan ficou conhecido após longa passagem pelo Santos, onde ficou até abril do ano passado, quando foi transferido para o Leão do Pici sem custos, já que a negociação envolveu a troca do jogador por Gonzalo Escobar.

No Fortaleza, o lateral disputou 26 jogos em 2024, mas não assumiu a titularidade. Já neste ano, com a chegada de Diogo Barbosa, perdeu ainda mais espaço e entrou em campo apenas duas vezes. No total, foram 28 partidas e nenhum gol marcado.

Mirassol: mais reforços

Além de Felipe Jonatan, o Mirassol contratou mais dois jogadores durante a janela da Copa do Mundo de Clubes. Carlos Eduardo, que pertencia ao Vitória, e Alesson, ex-Vila Nova, reforçam o ataque do time já na volta do Brasileirão depois da pausa para o Mundial.