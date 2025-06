Erick Marcus é negociado em definitivo pelo Vasco para clube búlgaro

O jovem Erick Marcus não tem mais vínculo com o Vasco. O atacante, de 21 anos, foi negociado em definitivo nesta quarta-feira pelo clube carioca para o Ludogorets Razgrad, da Bulgária.

As bases da negociação não foram reveladas. Erick Marcus já vinha atuando por empréstimo pela equipe búlgara.

Seus números no futebol europeu na temporada 2024/25 foram fundamentais para a negociação em definitivo. O atacante disputou 39 jogos, com 8 gols e 6 assistências.

Erick Marcus: passagem pelo Vasco

Erick Marcus começou a história no Vasco em 2019. Na base, ele passou pelas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 do clube. No profissional, chegou a disputar 23 jogos em 2023, mas perdeu espaço no ano seguinte.