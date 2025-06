Emprestado ao Grêmio, Alex Santana nega passagem ruim pelo Corinthians e justifica saída

Nesta quarta-feira, Alex Santana foi oficialmente apresentado no Grêmio. Emprestado pelo Corinthians até o final de 2025, o meio-campista negou ter tido uma passagem ruim pelo Timão e esclareceu o motivo de sua saída.

"Não é que eu não performei lá. Joguei, se não me engano, 17 jogos. Fui campeão paulista esse ano, fiz dois gols. Acredito que não foi uma passagem ruim, mas que o treinador tem suas preferências", declarou.

"No momento em que o Felipão me ligou, não pensei duas vezes. Falei: 'professor, quero trabalhar contigo'. Falei que queria trabalhar novamente com ele (Felipão) para tirar o melhor de mim, já que tive uma passagem muito boa com ele pelo Athletico-PR", completou o atleta.

Alex Santana atuou no Athletico-PR por três temporadas (2022-2024). No ano de sua chegada, inclusive, viveu seu auge. Isso porque, sob o comando do próprio Felipão, chegou à final da Libertadores, onde foi superado pelo Flamengo.

O Grêmio terá que desembolsar 100 mil dólares, cerca de R$ 560 mil, pelo empréstimo do atleta e assumirá de maneira integral o salário do meio-campista. Em caso de interesse dos gaúchos na contratação do atleta, foi fixado um valor de 2 milhões de dólares, aproximadamente R$ 11,1 milhões, para uma eventual transferência.

Contratado junto ao Athletico-PR na metade da última temporada, Alex Santana tem contrato vigente com o Corinthians até o final de 2027. Pelo Timão, disputou 37 jogos e anotou dois gols, ambos na campanha do título paulista deste ano.