Memphis Depay indica volta ao Brasil em meio à polêmica no Corinthians

Após dar um ultimato ao Corinthians para que os valores que estão atrasados sejam depositados, Memphis Depay indicou que está voltando ao Brasil. De acordo com uma reportagem da Gazeta Esportiva, o holandês cobra ao clube R$ 6 milhões, e ameaçou não se reapresentar com o restante do elenco neste sábado.

Por meio de um story no Instagram, Memphis publicou um vídeo filmando um mapa-múndi, aplicando um zoom no Brasil. Além disso, ao redor do holandês havia várias malas de viagem.

Após receber cerca de 15 dias de férias, o elenco do Corinthians se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava neste sábado. O próximo compromisso oficial do Timão é no dia 13 de julho, domingo, às 19h (de Brasília), quando recebe o RB Bragantino na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Memphis Depay faz postagem indicando retorno ao Brasil Imagem: Reprodução

Entenda as cobranças de Memphis

Com pouco mais de R$ 6 milhões a receber do Corinthians, Memphis Depay deu um ultimato ao clube para que os valores que estão atrasados sejam depositados. Caso contrário, o astro holandês ameaça não cumprir com as obrigações profissionais dele. Isso significa que o camisa 10 do Timão entende que poderia, por exemplo, não se reapresentar com o restante do elenco no próximo sábado, dia 28 de junho, ou se recusar a treinar e jogar pela equipe.

Memphis, representado por advogados, notificou o clube sobre a quantia pendente no último dia 15 de maio, quando o Corinthians ainda era gerido por Augusto Melo.

Nessa terça-feira, o jogador realizou uma segunda notificação, esta recebida pela gestão interina de Osmar Stabile, quando afirmou ter sido ignorado sobre a primeira demanda, e exigiu que o Corinthians resolva todas as pendências com ele até o final desta quarta-feira, 25 de junho.

Segundo o documento, o Corinthians ainda não efetuou o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito, por força contratual, pela conquista do título do Campeonato Paulista deste ano. Além disso, o clube está devendo R$ 1,4 milhão referente aos direitos de imagem do atleta. A dívida total com o atacante, portanto, é de R$ 6,1 milhões.

Se o Corinthians não conseguir cumprir com o pedido, o holandês estabelece que o clube cesse a exploração de sua imagem e se reserva ao direito de interromper as suas obrigações trabalhistas. Além disso, os advogados do atleta avisaram que será acrescido à dívida juros de cerca de R$ 150 mil.