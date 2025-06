Em alta no Palmeiras, Maurício corresponde no Mundial e busca titularidade nas oitavas

O Palmeiras encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa na última segunda-feira. O Verdão conseguiu classificar-se na liderança do Grupo A, com seis pontos. Assim como todas as equipes, o Alviverde teve seus destaques negativos e positivos na primeira fase do torneio.

O meio-campista Maurício é um dos que tem brilhado pelo Palmeiras no Mundial. Desde o início da competição, o camisa 18 correspondeu e vem sendo um dos principais nomes da equipe palmeirense, tanto em números como em movimentação no campo de ataque. Assim, ele vai atrás de retomar a titularidade nas oitavas de final.

Maurício iniciou o Mundial como titular do Palmeiras. O meia disputou 65 minutos no empate sem gols contra o Porto e teve atuação regular - não foi brilhante, mas não comprometeu. Ele deixou o campo para a entrada de Raphael Veiga, que também não pôde fazer muito.

Já no confronto seguinte, dessa vez diante do Al Ahly, do Egito, Maurício começou no banco de reservas, enquanto Veiga foi o titular. No entanto, o Palmeiras foi para o intervalo com o placar zerado, e o técnico Abel Ferreira percebeu que a estratégia inicial adotada não funcionou.

Com isso, Maurício foi acionado logo após a volta do intervalo. E o camisa 18 rapidamente correspondeu: deu uma dinâmica maior ao meio-campo. Ele ainda foi diretamente responsável pelo segundo gol do Palmeiras ao dar a assistência para o gol de Flaco López, que selou o triunfo alviverde.

Na terceira e última rodada, contra o Inter Miami (EUA), o cenário do duelo contra o Al Ahly se repetiu. Veiga deu lugar a Maurício, novamente no intervalo, e o jogo do Palmeiras passou a fluir um pouco mais, especialmente devido às movimentações mais agudas da equipe.

As entradas de Paulinho e Allan, é claro, também foram decisivas para o Verdão buscar o empate contra o Inter Miami. Mas foi o oportunismo de Maurício, que aproveitou uma sobra de bola dentro da área, que fez com que a equipe palmeirense deixasse tudo igual em 2 a 2 e terminasse a fase de grupos na liderança.

"A decisão pelo Veiga (como titular contra o Inter Miami) foi por ter mais experiências nesses jogos. No primeiro jogo, quem iniciou foi o Maurício. No segundo, foi o Veiga, e no terceiro o Veiga outra vez. O Maurício entrou bem, e fico todo contente por isso. Como disse, há jogadores que às vezes iniciam e não tem o mesmo rendimento quando entram do banco. Isso acontece. Tem jogadores que, quando entram, rendem mais do que quando iniciam. E o treinador também tem que ser inteligente e perceber essa dinâmica dos próprios jogadores", justificou Abel.

"Foi mais por isso, por trazer essa experiência e por um aporte de robustez física. Enquanto um é mais dinâmico, o outro é mais robusto, mais forte nos duelos. Mas quando troco um pelo outro, como já tinha acontecido contra o Porto, a equipe ganha energia. Isso é ótimo", completou o treinador em coletiva na última segunda-feira.

Números de Maurício no Mundial

Se as atuações de Maurício tem sido de alto nível, os números do meia no Mundial de Clubes, até aqui, falam por si só. O camisa 18 é o jogador do elenco com mais participações em gols na competição. Em três jogos (um como titular), contribuiu com um gol e uma assistência.

Segundo dados da plataforma Sofascore, Maurício precisa de apenas 78 minutos para participar de um gol pelo Palmeiras no Mundial. O meia ainda deu três passes decisivos e recuperou dez bolas.

Agora, Maurício terá cerca de uma semana para tentar convencer Abel Ferreira a lhe dar uma chance como titular no duelo das oitavas de final, em que o Palmeiras encara o Botafogo. No primeiro encontro entre as equipes nesta temporada, pelo Brasileirão, o meia não jogou, pois estava se recuperando de uma lesão no ombro direito.

Com Maurício à disposição, o Palmeiras volta a campo no fim de semana para um confronto decisivo. O Verdão enfrenta o Botafogo neste sábado, a partir das 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.