O Borussia Dortmund venceu o Ulsan HD por 1 a 0 no Mundial, mas por pouco não parou no goleiro Jo Hyeon-woo, que fez pelo menos três defesas difíceis no duelo. O paredão esteve na Coreia do Sul que ajudou a eliminar a Alemanha em 2018, na fase de grupos da Copa do Mundo.

Um velho conhecido dos alemães

Na Copa do Mundo da Rússia, Jo Hyeon-woo era o goleiro titular da Coreia do Sul. A equipe asiática acabou eliminada na primeira fase do torneio, na terceira posição do grupo F.

Na última rodada da fase de grupos, a Coreia venceu a Alemanha por 2 a 0 e jogou a rival para a lanterna. Foi a única vitória dos coreanos na competição, com gols marcados por Young-Gwon Kim e Heung-Min Son, estrela do Tottenham.

O paredão asiático fez partida segura na ocasião, com duas belas defesas no confronto. A seleção europeia, então comandada por Joachim Low, somou 74% de posse de bola e foi superior em quase todos os critérios, incluindo mais chutes a gol, passes trocados e escanteios, mas não superou Hyeon-woo.

Hoje, o Dortmund venceu o Ulsan, mas Hyeon-woo evitou uma goleada: o goleiro fez 10 defesas na partida. A equipe coreana, porém, acabou eliminada do Mundial na última posição do grupo F, sem pontos conquistados e seis gols sofridos.

Com a vitória, o Dortmund "vingou" a Alemanha do paredão coreano e se classificou na liderança do grupo. O Fluminense, classificado em segundo, empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns e perdeu a chance de avançar em primeiro.