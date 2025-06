Dortmund bate Ulsan e avança às oitavas na liderança do grupo do Fluminense

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund enfrentou o Ulsan Hyundai no TQL Stadium, venceu por 1 a 0 e avançou às oitavas após garantir a primeira colocação do Grupo F, mesma chave do Fluminense, que também se classificou, mas na segunda posição. Svensson foi quem marcou para a equipe alemã.

Com o triunfo, o Borussia Dortmund chegou aos sete pontos, na liderança, e carimbou seu passaporte às oitavas de final da competição, onde enfrentará o segundo colocado do Grupo E (River Plate, Inter de Milão ou Urawa Reds). Do outro lado, ao ser derrotado, o Ulsan Hyundai permaneceu sem somar, na quarta posição.

O Borussia Dortmund retorna aos gramados na próxima segunda, quando já saberá quem enfrenta na próxima fase. Já o Ulsan volta a jogar na próxima quarta-feira, às 7h (de Brasília), visitando o Gwangju, pelas quartas de final da Copa da Coreia do Sul.

O primeiro e único gol da partida foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo. Após receber pela direita, Gross cruzou e a defesa do Ulsan afastou mal. Bellingham, então, aproveitou a sobra e encontrou Svensson, que arrematou firme para balançar as redes.