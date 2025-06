Diretor do Milan "oficializa" chegada de Modric ao clube italiano

Ídolo do Real Madrid, o croata Luka Modric deixará a equipe espanhola ao fim da Copa do Mundo de Clubes. O destino do jogador 39 anos deve ser o Milan, pelo menos é o que garantiu Igli Tare, diretor esportivo do clube italiano, que "oficializou" a chegada do meio-campista.

"Falei com ele (Modric) pessoalmente e vi um jogador ansioso para ser competitivo. A chegada dele é crucial para um elenco que precisa de jogadores como ele, com liderança. A primeira pergunta que ele me fez foi: "Nós somos um time feito para ganhar o campeonato?" Ele conquistou seis títulos da Liga dos Campeões e quer ser protagonista desde o primeiro dia no Milan", disse o dirigente, em entrevista ao jornal Gazzetta Dello Sport.

A importância de Modric

Em seguida, o dirigente destacou a importância que a chegada de Modric irá exercer no elenco do Milan.

"É muito importante pelo que ele transmitirá em termos de mentalidade, liderança e profissionalismo. O fato de ele ser torcedor do Milan torna essa história ainda mais emocionante. Seria ideal que ele assinasse por uma temporada como protagonista: no final da temporada, há uma Copa do Mundo".

O Milan espera Modric assim que o Real Madrid terminar sua participação na Copa do Mundo de clubes. A partir daí, o croata passará por exames médicos e sua contratação pelo time italiano se torna oficial.