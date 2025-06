Dana White abre as portas para Mark Zuckerberg lutar em evento de jiu-jitsu do UFC

Nesta quarta-feira (25), no 'Apex', em Las Vegas (EUA), o Ultimate lançará oficialmente a marca 'UFC BJJ' - com a realização da primeira edição do evento da empresa, que chega para substituir o 'Invitational'. E se no show de estreia do projeto voltado para a arte suave estarão em ação representantes do mais alto nível da modalidade, como Mikey Musumeci, a liga presidida por Dana White pode abrir o leque de atletas e expandir os horizontes no futuro. Ao menos é isso que indica o próprio.

Em entrevista ao site 'TMZ Sports', o presidente do UFC destacou que escalar personalidades de outros segmentos para competir em seu evento está nos planos da organização. Um nome citado e que, em sua visão, se encaixaria perfeitamente no que a empresa busca é o de Mark Zuckerberg. Grande entusiasta das artes marciais e praticante de jiu-jitsu, o fundador do Facebook e da META já se testou em campeonatos da modalidade no passado, além de possuir uma relação amistosa e comercial com Dana White.

"Vou dizer, há muitas pessoas (famosas) por aí também (no radar). Atores e atletas. Vocês ficariam surpresos. O Zuckerberg já competiu em torneios. Assim como Mario Lopez e Tom Hardy já competiram em torneios. Esse (UFC BJJ) é um lugar em que todos poderiam vir e competir jiu-jitsu aqui (no UFC). Sim, nós (eu e Zuckerberg) conversamos bastante sobre luta, obviamente. Se o Mark seguir treinando e competindo, ele pode literalmente vir até aqui e lutar no UFC BJJ. 100%. Assim como Tom Hardy, Mario Lopez e muitos outros atores bons de jiu-jitsu que as pessoas nem fazem ideia", destacou Dana.

Novela com Elon Musk

Em 2023, uma troca de farpas virtual gerou rumores de que Zuckerberg e Elon Musk poderiam medir forças em um combate de MMA. Atento à oportunidade comercial rara, Dana White se ofereceu para promover a superluta, negociando, inclusive, para sediar a possível disputa no 'Coliseu de Roma'. À época, entretanto, o confronto não saiu do papel, apesar do atrito entre o dono do 'X' (antigo Twitter) e o proprietário do Facebook.

Mark Zuckerberg e UFC

A relação entre Mark Zuckerberg e Dana White já era boa antes mesmo do presidente do Ultimate ser escolhido para fazer parte da diretoria da META. Fã declarado do mundo das lutas e praticante de jiu-jitsu, o bilionário do ramo da tecnologia já 'fechou' uma edição 'Fight Night' no 'Apex', em Las Vegas (EUA), apenas para ele e seus convidados e, até mesmo, serviu como corner de Alexander Volkanovski no UFC 298.

Confira abaixo as lutas previstas para o 'UFC BJJ 1':

Cinturão peso-galo (61 kg): Mikey Musumeci vs Rerisson Gabriel

Cinturão peso meio-médio (77 kg): Andrew Tackett vs Andy Varela

Cinturão peso-leve (70 kg): Carlos Henrique vs Danilo Moreira

Peso-leve (70 kg): Keith Krikorian vs João Assonitis

Peso-mosca feminino (57 kg) : Cassia Moura vs Talita Alencar

Peso meio-pesado (93 kg): Filipe Pimentel vs Pedro Machado

Peso-pena (66 kg): Bella Mir vs Carol Joia

Peso-leve (70 kg): Keven Carrasco vs Ty Costlow

