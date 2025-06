Cristiano celebra invencibilidade da Portuguesa como mandante: "Canindé é diferente"

O Estádio do Canindé tem sido um verdadeiro trunfo para a Portuguesa na temporada. Com 100% de aproveitamento em casa na Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe segue invicta nos seus domínios há 14 partidas - um recorte que inclui nove vitórias e cinco empates desde a última derrota, em 28 de fevereiro, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. O capitão Cristiano celebrou a marca.

No próximo sábado, quando a Lusa recebe o Porto Vitória-ES pela décima rodada da Série D, completará 486 dias de invencibilidade no Canindé, um marco que reforça a força da equipe diante da sua torcida. Além da Portuguesa, apenas outras cinco equipes da competição mantêm 100% de aproveitamento como mandantes até o momento: Tuna Luso, Santa Cruz, Ferroviário, América-RN e Joinville.

Capitão da equipe, o meio-campista Cristiano destacou a importância da atmosfera criada pelos torcedores lusitanos para o time atingir essa sequência positiva.

"Jogar no Canindé é diferente. A gente sente a energia da torcida desde o aquecimento. Eles cantam, empurram, acreditam. E isso se reflete dentro de campo. Aqui é a nossa casa, onde nos sentimos mais fortes, mais confiantes. É sempre especial atuar diante deles, e vamos lutar para manter essa invencibilidade por muito tempo ainda", disse.

A Portuguesa volta a campo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio do Canindé, para enfrentar o Porto Vitória, pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.