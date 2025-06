CRB x América-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta quinta-feira, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB recebe o América-MG às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O duelo terá transmissão da ESPN, da RedeTV e do Disney+.

Cada rosto nessa arquibancada carrega uma história. De pai, de mãe, de avô, de filho, de quem veio de longe ou de quem vem sempre. O CRB é mais do que futebol. É herança, promessa, encontro e amor que atravessa gerações. Conta aí: qual a sua história com o Galo???????? ?? Garanta... pic.twitter.com/W1upMZdZdi ? CRB (@CRBoficial) June 25, 2025

CRB - 21 pontos em 13 jogos - 4º lugar



América-MG - 17 pontos em 13 jogos - 13º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Douglas Baggio, Thiaguinho (William Pottker) e Mikael



Técnico: Eduardo Barroca

América-MG: Matheus Mendes; Samuel Alves, Júlio, Lucão e Marlon; Cauan Barros e Kauã Diniz; Fabinho, Miguelito e Figueiredo; William Bigode



Técnico: Enderson Moreira

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Jonathan Benkenstein Pinheiro, com os assistentes Lucio Beiersdorf Flor e Juarez de Mello Junior. O VAR será conduzido por Vinicius Furlan.