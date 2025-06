Corinthians vai propor a Memphis acordo para pagar dívida; Hernan explica

A diretoria em exercício do Corinthians vai propor um acordo a Memphis Depay para pagar a dívida com o jogador, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo ele, o Corinthians acredita que Memphis vai se apresentar normalmente com o restante do elenco no próximo sábado (28), apesar do ultimato que o craque deu no Timão.

No Corinthians, não se acredita que o jogador vai fazer corpo mole e dizer: ou me paga ou eu não vou. É mais uma questão jurídica porque os advogados entraram com uma notificação e ela não foi respondida.

A gestão atual está correndo atrás e a tentativa agora é de um acordo para parcelar -- o Corinthians não tem o valor para pagar à vista. Deveria ter, mas não tem pela grave crise financeira que se passa no Corinthians.

André Hernan

O colunista detalhou que a dívida do Corinthians com Memphis (R$ 6,1 milhões) é referente à premiação pelo título paulista, prevista em contrato.

É mais uma questão trabalhista do que um desejo ou uma ameaça do Memphis. Os advogados do jogador notificaram o Corinthians em maio, na gestão do Augusto Melo, e não tiveram resposta. Agora, houve uma nova cobrança, porque obviamente o Memphis quer receber.

É a premiação do título paulista, isso estava em contrato, não tem o que se discutir, quem assinou o contrato é que se responsabiliza. O Memphis tem direito de receber e está cobrando a premiação e uma parte dos direitos de imagem, totalizando R$ 6,1 milhões.

André Hernan

