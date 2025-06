Conheça Cooper Flagg, primeira escolha do NBA Draft 2025 pelos Dallas Mavericks

Apontado por muitos analistas de basquete como o maior prospecto americano desde LeBron James em 2003, superando inclusive Zion Williamson em 2019, Cooper Flagg foi selecionado nesta quarta-feira como a primeira escolha do Draft da NBA de 2025 pelo Dallas Mavericks. O evento foi realizado no Barclays Center, em Nova York.

Aos 18 anos, Flagg é ala e atua nas posições 3 e 4. Ele teve uma ótima temporada de calouro pela famosa Universidade de Duke, conduzindo os Blue Devils até o Final Four do March Madness, principal torneio universitário dos Estados Unidos. A equipe foi eliminada na semifinal pelo Houston Cougars, que perderam o título para o Florida Gators.

Com médias por jogo de 19,2 pontos, 7,5 rebotes, 4,2 assistências, 1,4 tocos, 1,4 roubos de bola, 38,5% de aproveitamento na bola de três pontos, 84% da linha de lance livre e 48% de efetividade nos arremessos de quadra, Flagg chama atenção pela maturidade, solidez defensiva e alto QI de jogo. O talento já foi elogiado por diversas estrelas da NBA, entre elas LeBron James, com quem vem sendo frequentemente comparado, mesmo sendo visivelmente mais magro do que James quando chegou aos Cavaliers em 2003.

"Ele (Flagg) teve um ano incrível em Duke. Um cara que pode fazer tantas coisas diferentes em quadra. Pode jogar com a bola, pode jogar sem a bola. O arremesso dele vai continuar melhorando. Super atlético, com um segundo salto muito rápido", disse LeBron, nesta terça-feira, ao podcast Mind The Game.

Com 2,06m, envergadura de 2,22m, 102 kg e muito atleticismo, Flagg também é associado a nomes como Scottie Pippen e Jayson Tatum, pela combinação de impacto defensivo, versatilidade e capacidade de criação.

A ida para Dallas marca um novo capítulo para os Mavericks, que conquistaram a primeira escolha do draft mesmo com apenas 1,8% de chance no sorteio, a segunda menor probabilidade entre todas as franquias. A chegada de Flagg ocorre meses após a polêmica troca de Luka Doncic com os Los Angeles Lakers.

Em 2024, Flagg foi convidado para participar de amistosos que serviram como preparação da seleção americana para as Olimpíadas e impressionou a todos na equipe que, na sequência, conquistaria a medalha de ouro em Paris.

Nascido em Newport, no estado do Maine, o jovem ganhou projeção nacional ainda no ensino médio, defendendo a Nokomis Regional High School e, depois, a tradicional Montverde Academy, na Flórida. Sendo ranqueado como um prospecto cinco estrelas.

Fora de quadra, Flagg tem um perfil discreto e com poucas publicações nas redes sociais. Ele é patrocinado pela New Balance, marca de artigos esportivos que vem investindo cada vez mais no mercado de basquete, e pela luxuosa Hugo Boss.

Outra curiosidade é que Cooper tem um irmão gêmeo chamado Ace, com quem jogava no Ensino Médio. Embora não haja confirmação oficial, há especulações de que ele seja torcedor do Boston Celtics.

No Texas, Cooper Flagg atuará ao lado de dois dos maiores companheiros da carreira de LeBron James: o experiente pivô Anthony Davis e o armador Kyrie Irving, atualmente lesionado e também cria de Duke. A expectativa é que ele se torne um dos principais rostos da NBA nos próximos anos e desenvolva uma rivalidade histórica com o francês Victor Wembanyama, de 2,24m, principal jogador do San Antonio Spurs.