Como você avalia o 1º semestre de Oscar no São Paulo? Vote!

Oscar foi a grande contratação do São Paulo para a atual temporada e até teve momentos de destaque desde que chegou ao clube para a sua segunda passagem, mas também sofreu com problemas físicos recentemente.

O camisa 8 segue sendo o segundo jogador do São Paulo com mais assistências em 2025, quatro no total, uma a menos que Calleri, mas tem amargado um período relativamente longo fora dos gramados por causa de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

A expectativa é de que Oscar já reúna condições de jogo quando o calendário do futebol brasileiro ser retomado, em julho, após a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Resta saber como será o desempenho do meio-campista agora sob o comando do técnico Hernán Crespo.

Mas, afinal, como você avalia o primeiro semestre de Oscar com a camisa do São Paulo?