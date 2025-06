Comissão técnica de Crespo acompanha vitória do São Paulo no Brasileiro sub-20

A vitória do São Paulo sub-20 nesta quarta-feira contou com presenças especiais de membros da comissão técnica de Hernán Crespo, contratado recentemente pelo Tricolor. O auxiliar técnico Juan Branda e o preparador de goleiros Gustavo Nepote acompanharam a partida.

Os dois profissionais tiveram a oportunidade de assistir a uma boa atuação coletiva dos Crias de Cotia. Além disso, nomes como Ryan Francisco e Tetê se destacaram com os gols marcados no triunfo por 3 a 1 sobre o Bahia, no CFA Laudo Natel, pela 15ª rodada do Brasileiro sub-20.

Ryan Francisco é uma das joias de Cotia que passaram a ganhar oportunidades no profissional após a conquista da Copinha deste ano. O garoto foi utilizado pelo técnico Luis Zubeldía em 13 partidas nesta temporada, mas quase sempre saindo do banco. Ele já anotou três gols no profissional.

? Vitória do Sub-20 em Cotia! O São Paulo venceu o Bahia por 3 a 1 nesta quarta-feira (25), no CFA Laudo Natel, em Cotia, pelo Brasileiro Sub-20, com gols de Tetê, Ryan Francisco e um contra. Com o resultado, a equipe chegou à cinco jogos de invencibilidade na competição e... pic.twitter.com/zXQGSQ0u1Q ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 25, 2025

Crespo já deixou claro, em coletiva de apresentação na última terça-feira, que deverá contar com a nova safra revelada em Cotia no time profissional do São Paulo. O técnico assim o fez em sua primeira passagem, que contou com nomes como Luan, Liziero, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor.

"Para mim, o futebol não tem documento. Tem 18 ou 30 anos, pessoalmente não faz diferença. Quem merece jogar vai jogar. Comigo não tem nenhum problema. Se me perguntar quantos anos tinham Nestor, Luan, Sara ou Liziero, eu não sei. Eles eram os melhores no momento, então jogavam. Se nos treinamentos eu ver que os meninos de Cotia merecem jogar, vão jogar", destacou.

Assim como Ryan Francisco, outros garotos da base também vivem a expectativa de ganhar oportunidades no profissional com Crespo. Patryck, Rodriguinho, Lucca, Henrique e Negrucci são alguns exemplos de jovens que já estão integrados à dinâmica do time de cima.