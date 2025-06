Com três brasileiros, oitavas do Mundial têm metade dos duelos definidos

Nesta terça-feira, a Copa do Mundo de Clubes conheceu a metade dos confrontos das oitavas de final. Ao todo, já são oito classificados, incluindo três brasileiros: Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Além deles, Bayern de Munique, Chelsea, Inter Miami, Benfica e Paris Saint-Germain já estão garantidos no mata-mata do torneio.

O único confronto brasileiro é Palmeiras (1º do Grupo A) x Botafogo (2º do Grupo B). A partida acontece neste sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o embate entre PSG (1º do Grupo B) e Inter Miami (2º Grupo A) ocorre às 13h do domingo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O Benfica (1º do Grupo C), que bateu o Bayern de Munique enfrenta o Chelsea (2º do Grupo D) neste sábado, às 17h, no Bank of America Stadium, em Charlotte, para a disputa das oitavas de final. No mesmo horário, mas no domingo, os alemães (2º do Grupo C) duelam com o Flamengo (1º Grupo D), no Hard Rock Stadium, em Miami, também por uma vaga nas quartas.

Juventus e Manchester City, que também avançaram de fase, ainda não têm suas posições definidas em seus respectivos grupos. E, por fim, o Fluminense, último brasileiro a tentar avançar às oitavas, joga nesta quarta-feira contra o Mamelodi Sundowns, às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami, com a vantagem do empate.

Confira os duelos já definidos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes:

Palmeiras x Botafogo - sábado, 28/06, às 13h - Lincoln Financial Field, Filadélfia

- sábado, 28/06, às 13h - Lincoln Financial Field, Filadélfia Benfica x Chelsea - sábado, 28/06, às 17h - Bank of America Stadium, Charlotte

- sábado, 28/06, às 17h - Bank of America Stadium, Charlotte PSG x Inter Miami - domingo, 29/06, às 13h - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

- domingo, 29/06, às 13h - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Flamengo x Bayern de Munique - domingo, 29/06, às 17h - Hard Rock Stadium, Miami