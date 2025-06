Chaveamento do Fluminense até a final do Mundial: veja possíveis rivais

O Fluminense carimbou o seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Os cariocas empataram com o Mamelodi Sundowns hoje e avançaram à próxima fase da competição.

O que aconteceu

Tricolor se classificou como segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos. A liderança da chave ficou com o Borussia Dortmund, que terminou a fase de grupos com sete pontos.

Rival nas oitavas de final será conhecido na noite de hoje. River Plate, Inter de Milão e Monterrey disputam as vagas no Grupo E. O duelo tem data confirmada: segunda-feira, às 16h, em Charlotte.

O chaveamento do Mundial prevê o confronto do 1ºE x 2ºF. Veja abaixo o cenário da chave que vai definir o rival do tricolor:

River Plate - 4 pontos Inter de Milão - 4 pontos Monterrey - 2 pontos

Se avançar às quartas de final, o Fluminense terá pela frente a seguinte situação. O chaveamento indica o vencedor do confronto entre 1ºG x 2ºH.

A semifinal do chaveamento indica os possíveis adversários. Palmeiras, Botafogo, Benfica e Chelsea são os clubes classificados.

Times classificados e eliminados

Classificados

Palmeiras (primeiro colocado do Grupo A)

Inter Miami (segundo colocado do Grupo A)

Paris Saint-Germain (primeiro colocado do Grupo B)

Botafogo (segundo colocado do Grupo B)

Benfica (primeira colocado do Grupo C)

Bayern de Munique (segundo colocado do Grupo C)

Flamengo (primeiro colocado do Grupo D)

Chelsea (segundo colocado do Grupo D)

Borussia Dortmund (primeiro colocado do Grupo F)

Fluminense (segundo colocado do Grupo F)

Manchester City

Juventus

Eliminados