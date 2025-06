Charles Do Bronx ignora provocações de Topuria antes do UFC 317: "Dou risada"

Faltando poucos dias para disputar o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) no UFC 317, Charles 'Do Bronx' Oliveira mostra que não está nem um pouco preocupado com o jogo psicológico de Ilia Topuria. Conhecido por sua postura serena fora do octógono, o brasileiro demonstrou total indiferença às provocações do adversário e reforçou que prefere deixar as palavras de lado e falar com ações - especialmente quando a grade se fecha.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o ex-campeão da categoria até 70 kg afirmou já ter visto esse tipo de comportamento muitas vezes ao longo da carreira - e garantiu que não se abala. Com tranquilidade, revelou que as falas do rival chegam até a render boas risadas entre ele e as pessoas próximas.

"Vamos fazer 15 anos aqui, a gente já viveu e viu muitas coisas. Eu conheci um cara, há um tempo atrás, que me cumprimentou, me tratou muito bem, e agora eu estou vendo outro cara. Não sei se é um personagem. Faz diferença? Não. A gente já via essa novela de vários caras falando de várias coisas. Me incomoda? Não faz diferença nenhuma. Se você pegar a minha mulher, se você pegar os caras quando estão comigo e perguntar, eles dão risada", declarou.

Sobre a expectativa do público por um estilo mais provocativo na hora de promover lutas, o paulista foi direto: não vai fingir ser alguém que não é. E mesmo sem apostar no trash talk, Charles se consolidou como um dos nomes mais respeitados do UFC com base no que faz dentro do cage.

"Cada um é de uma forma e eu não sei vender dessa forma. Muita gente fala, se eu vendesse dessa forma, ganharia muito mais dinheiro. Mas não adianta eu querer ser uma pessoa que eu não sou, eu não consigo. O dinheiro que eu ganhei é da forma que eu sei vender. Que é desse jeito que você está vendo. Eu sou um cara humilde, falo aquilo que penso, sendo respeitoso, sendo tranquilo. Mas, de verdade, o que eu nasci para fazer é depois que fecha a grade. Lá eu sei vender a luta", completou.

Charles enfrenta Topuria neste sábado (28), na luta principal do UFC 317, em Las Vegas (EUA), em confronto que definirá o novo campeão da divisão. Fora do cage, o barulho parece não afetá-lo - e, para o brasileiro, o que realmente importa ainda está por vir.

Carreira

Do Bronx construiu uma trajetória de destaque no MMA profissional, somando 35 vitórias, 10 derrotas e um no-contest. Desses triunfos, 21 foram por finalização e 10 por nocaute, o que demonstra sua versatilidade e poder de definição. O brasileiro também ostenta marcas expressivas no UFC: é o recordista em terminar os duelos pela via rápida (20) e lidera a lista de bônus por performance, com 20 premiações conquistadas.

