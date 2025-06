Cara a cara: Comentaristas elegem melhores de Bayern e Flamengo

Flamengo e Bayern se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes. No Fim de Papo, Alicia Klein, Paulo Massini e Juca Kfouri elegeram os melhores de cada posição olhando para os elencos dos dois times.

O resultado foi uma goleada dos alemães, com nove jogadores escolhidos contra apenas dois do Flamengo. Os comentaristas também apontaram que Filipe Luís é melhor treinador que Vincent Kompany.

Veja os votos dos comentaristas (em negrito):

Rossi x Neuer

Wesley x Laimer

x Laimer Danilo x Jonathan Tah

Léo Pereira x Upamecano

Alex Sandro x Davies

Pulgar x Goretzka

Jorginho x Kimmich

Gerson x Musiala

Arrascaeta x Sané

x Sané Luiz Araújo x Olise

Bruno Henrique x Kane

Filipe Luís x Kompany

