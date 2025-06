Alan se destaca, Brasil domina e vence Canadá na Liga das Nações

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou na segunda etapa da Liga das Nações, nos Estados Unidos, com vitória. O time de Bernardinho bateu o Canadá por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 22, 25 a 17 e 25 a 17.

Com o resultado, a equipe verde e amarela foi a 12 pontos, enquanto o Canadá permanece com sete. Somando os jogos no Maracanãzinho e na Now Arena, são quatro vitórias e uma derrota.

Alan foi um dos destaques da partida. Com 15 pontos - sendo 9 de ataque, 4 de bloqueio e 2 de saque — foi o maior pontuador do duelo. O canadense Hofer, com 12 pontos, foi o segundo na lista. No lado brasileiro, Honorato, com 11 pontos, foi o segundo.

Foi a primeira vez que Canadá não pontuou nesta edição da Liga das Nações. Até aqui, nas duas derrotas que teve (para França e Argentina), foi ganhando dois sets, o que deu pontuação ao time.

O Brasil volta à quadra amanhã, às 18h (de Brasília), para encarar a China. Nesta etapa ainda vai enfrentar a Itália e a Polônia.

A seleção tenta voltar ao pódio da Liga das Nações depois do título conquistado em 2021 — foi eliminada nas quartas nas três últimas temporadas.

Como foi o jogo

1º set

O jogo começou com os times "trocando pontos". O Brasil, quando pôde abrir uma vantagem maior, cometeu falhas que mantiveram o Canadá na cola — principalmente, nos saques.

Na reta final, os comandados de Bernardinho conseguiram encaixar um pouco mais o ritmo e abriram 23 a 19, mas os norte-americanos reagiram e voltaram a encostar. O Brasil fechou em 25 a 22.

Honorato, com sete pontos, foi o principal nome brasileiro. Hofer, com seis, foi o maior pontuador canadense.

2º set

O Brasil começou o segundo set com uma leitura melhor do jogo, mas ainda sofrendo com as bolas em velocidade do Canadá. Após um 5 a 2 para o time verde e amarelo, os norte-americanos empataram em 5 a 5.

Aos poucos, com o bloqueio funcionando, a equipe brasileira passou a ditar o ritmo e chegou a 13 a 8, mas ainda esbarrava em erros de saque — foram três consecutivos. Porém, o time logo acordou e passou a dominar com facilidade. Fechou em 25 a 17.

Alan, com seis pontos — sendo três de bloqueio —, foi o destaque do Brasil no segundo set.

3º set

O terceiro set voltou a ser mais parelho, mas com o Brasil "cochilando" nas recepções, o que facilitou um pouco a vida adversária, mas a equipe de Bernardinho soube mudar o cenário e ocupar a dianteira do placar.

Com o bloqueio funcionando, o time verde e amarelo passou a ter boa vantagem. O Canadá, por outro lado, não demonstrava poder de reação e se viu dominada. No fim, o Brasil fechou em 25 a 17.