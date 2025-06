Bruno Lage exalta superação do Benfica contra o Bayern

Contra todos os prognósticos, o Benfica avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo C, ao vencer o Bayern de Munique por 1 a 0 nesta terça-feira (24), resultado que coloca o time alemão no caminho do Flamengo na próxima fase.

Bruno Lage, técnico do Benfica, comemorou o resultado. "Ninguém acreditava que venceríamos o Bayern. A possibilidade de vencer o Bayern nunca foi mencionada. E vencemos".

"Este é o Benfica! Passamos da pressão para a euforia; precisamos dar passos firmes. Agora precisamos recuperar os jogadores deste calor. Seja qual for o adversário, vamos dar tudo para vencer", acrescentou.

Vitória do Benfica elimina o Boca

O resultado deixou sem chances o Boca Juniors, eliminado com um melancólico empate em 1 a 1 contra o Auckland City, da Nova Zelândia.

O time argentino, que jogou a última meia hora sabendo que estava eliminado, precisava que o Bayern derrotasse o Benfica pelo maior número de gols possível.

O gol da vitória dos 'Encarnados' foi marcado aos 13 minutos pelo norueguês Andreas Schjelderup, aproveitando cruzamento rasteiro de seu compatriota Fredrik Aursnes.