Brasil bate o Canadá e vence a terceira seguida na Liga das Nações de vôlei masculino

Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira de vôlei masculino encarou o Canadá, pela quinta rodada da Liga das Nações. Em Chicago, o Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/17 e 25/17.

Com o resultado, o Brasil conquistou sua terceira vitória seguida na competição e assumiu a vice-liderança, com 12 pontos conquistados. A Seleção Brasileira tem quatro vitórias e uma derrota. Por outro lado, o Canadá ocupa a 9ª colocação, com sete pontos.

As duas equipes voltam à quadra nesta quinta-feira, pela sexta rodada da Liga das Nações. A Seleção Brasileira encara a China, às 18 horas (de Brasília). Mais tarde, o Canadá enfrenta os Estados Unidos, às 21h30. As duas partida acontecem em Chicago, nos EUA.

O Brasil começou bem a segunda semana da Liga das Nações masculina, em Chicago, nos Estados Unidos!

A equipe do Bernardinho venceu o Canada por 3 sets a 0 e chegou à quarta vitória na competição! VAMOOOO ?????? pic.twitter.com/42O3tN5z6X ? Vôlei Brasil (@volei) June 25, 2025

O primeiro set foi bastante equilibrado entre as duas equipes. A partida estava empatada em 19 a 19, quando o Brasil anotou quatro pontos seguidos e assumiu o controle do jogo. Os canadenses até chegaram a encostar, mas a Seleção fechou a parcial em 25 a 22.

No set seguinte, os brasileiros dominaram. Após mais um início equilibrado, a Seleção Brasileira tomou a liderança e chegou a ter nove pontos de vantagem sobre o Canadá. Com tranquilidade, o Brasil fechou em 25 a 17.

A seleção canadense melhorou na terceira parcial e a partida voltou a ficar equilibrada, até os brasileiros conseguirem uma vantagem de quatro pontos. A partir daí, a Seleção Brasileira dominou, seguiu para fechar o set em 25 a 17 e conquistar a vitória.

O oposto Alan foi o destaque do Brasil no jogo, com 15 pontos anotados. Pelo lado dos canadenses, o maior pontuador foi Brodie Hofer, com 12 pontos.