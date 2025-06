Brad Pitt pilota modelo da McLaren usado na temporada 2023 da Fórmula 1

O ator Brad Pitt teve a oportunidade de andar em um carro de Fórmula 1. O astro de Hollywood pilotou o MCL60, modelo da McLaren da temporada 2023 da principal categoria do automobilismo mundial.

As imagens de Brad Pitt testando o carro no Circuito das Américas, pista no Texas que recebe o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, foram divulgadas nesta quarta-feira.

Brad Pitt é um dos protagonistas do filme F1, que chega aos cinemas no Brasil e no mundo nos próximos dias. Na produção do longa-metragem, o ator guiou carros de Fórmula 2 adaptados.

O modelo da McLaren de 2023 pode atingir até 360 km/h. Brad Pitt disse que atingiu a velocidade de 317 km/h. O piloto Lando Norris acompanhou os testes realizados pelo ator no Texas.

"Nunca experimentei nada que fosse mais parecido com uma sensação de estar tão vivo. Você está apenas nesse ritmo sublime. É realmente extraordinário", explicou o ator ao Podcast oficial da F-1.

"E eu tento explicar essa sensação do downforce, mas eu falho todas as vezes, porque você tenta explicar que é, tipo, uma montanha-russa. Só que isso não está certo, porque você sente um ponto de apoio embaixo de você. Você está dentro dela", completou.

"Eu já estive em um avião acrobático uma vez e é algo parecido. Mas, ainda assim, essa coisa é uma sensação única, uma euforia absoluta. Ainda estou em êxtase", completou.

O filme F1 tem a produção executiva de Lewis Hamilton. O britânico ajudou nas gravações e também na preparação de Brad Pitt para o papel de piloto. O longa-metragem foi filmado em pistas reais de Fórmula 1.