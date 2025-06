Botafogo: Nove minutos custaram 730km e um problema para jogo com Palmeiras

Os nove minutos finais da derrota do Botafogo para o Atlético de Madri impactaram de duas maneiras a preparação da equipe para o jogo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O que mudou?

O trecho entre os 41 e os 50 minutos do segundo tempo do jogo contra o Atlético de Madri causou mudanças. Aos 41, Griezmann fez o gol que levou o Botafogo ao segundo lugar do Grupo B — era o líder até então.

Se passasse em primeiro, o Botafogo jogaria as oitavas no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O estádio fica a 3.100km do Rose Bowl, onde foi realizado o jogo contra o Atlético de Madri. Tudo mudou com o gol de Griezmann.

Agora, o Botafogo enfrentará o Palmeiras no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O trajeto do Rose Bowl até lá é de 3.830km, ou seja, 730km a mais do que no outro estádio.

O Botafogo ganhou mais um problema aos 50 minutos. Gregore levou cartão amarelo por fazer cera e está suspenso contra o Palmeiras — no Mundial, dois cartões suspendem um jogador.

Renato Paiva ainda não definiu o que fará sem o seu volante. O treinador, no entanto, demonstrou confiança em qualquer substituto escolhido.

Acontece porque são só dois cartões e é fácil ficarem fora dos jogos, principalmente os mais defensivos. Ainda que o cartão de hoje tenha sido desnecessário. Ele sabe a importância que tem para o grupo e também sabe o grupo que tem. Quem entrar, irá bem. Não choro em cima de ausências. Tenho confiança em quem está aqui. Ainda não decidi quem vai jogar, mas estou confiante. Renato Paiva

Retrospecto animador

O retrospecto recente do confronto é positivo para o Botafogo. A equipe carioca não perdeu nenhum dos último cinco jogos contra o Palmeiras: são três vitórias e um empate.

Todos os jogos ocorreram em um intervalo de um ano. Neste período, está incluída a classificação para as quartas de final da Libertadores e a vitória na 36ª rodada do último Brasileirão.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado, no Lincoln Financial Field, às 13h (de Brasília).