Dortmund fura paredão coreano, vê Flu empatar e classifica em 1º no Mundial

O Borussia Dortmund derrubou a bela atuação do goleiro Hyun-Woo e venceu o Ulsan HD por 1 a 0 nesta quarta-feira, em confronto pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Dessa forma, os alemães e o Fluminense se classificaram para as oitavas do torneio.

O gol da partida foi marcado por Svensson. Com a vitória, o Dortmund chegou a sete pontos no grupo F e assegurou a classificação para as oitavas de final. O Ulsan já estava eliminado, e acabou sua participação com nenhum ponto conquistado.

Pelo grupo F, o Borussia Dortmund passou na primeira colocação, e o Fluminense avançou como vice-líder. Os brasileiros empataram por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, e acabaram deixando escapar a liderança do grupo F.

As equipes esperam pela definição do seu adversário ainda hoje, nos confrontos Urawa Reds x Monterrey e Inter de Milão x River Plate, previstas para segunda-feira, 16h (de Brasília).

Como ficou o grupo F

1º - Borussia Dortmund - 7 pontos (2 gols de saldo)

2º - Fluminense - 5 pontos (2 gols de saldo)

3º - Sundowns - 4 pontos (0 gol de saldo)

4º - Ulsan HD - 1 ponto (-3 gols de saldo)

Como foi o jogo

O Dortmund saiu com a vitória do primeiro tempo, mas viu o goleiro do Ulsan evitar uma goleada com bela atuação. O elenco alemão balançou as redes com Svensson, que marcou de dentro da grande área aos 36 minutos, após passe de Bellingham. Após o gol, o Borussia chegou por mais duas vezes com perigo, mas o paredão Hyun-Woo fez milagre para manter a vitória dos adversários pelo placar mínimo.

No segundo tempo, mas uma grande partida do goleiro coreano, mas o Ulsan acabou derrotado. O Dortmund mais uma vez manteve o controle do confronto e conseguiu a vitória por 1 a 0, mas na tentativa de ampliar o placar, parou em Hyun-Woo. Yan Couto criou a melhor chance da segunda etapa, com finalização de dentro da grande área, mas o goleiro rival fez ótima defesa.

Gols e destaques

Bela defesa de Hyun-Woo para evitar o gol alemão. O atacante do Dortmund conseguiu finalização colocada, mas o paredão do Ulsan caiu bem e defendeu para tirar o tento.

Svensson abriu o placar pelo Dortmund! Em meio a forte marcação dos coreanos, Bellingham encontrou o meio-campista entrando sozinho na grande área, que finalizou sem dificuldades para colocar os alemães na frente, aos 36 minutos da primeira etapa.

Hyun-Woo defendeu com o pé. Novamente o goleiro do Ulsan foi acionado e conseguiu grande defesa, após chute de Gross dentro da grande área.

Outra vez! Quase de dentro da pequena área, Guirassy foi acionado e cabeceou para o gol, mas o paredão coreano conseguiu espalmar com uma mão e evitar mais um gol do Dortmund.

O Ulsan quase chegou ao empate. Lee Jin-hyun recebeu belo passe de calcanhar na entrada da pequena área e chutou forte, mas a bola foi em cima de Kobel, que conseguiu espalmar.

Yan Couto parou em Hyun-Woo! O lateral brasileiro finalizou no canto esquerdo do gol do Ulsan, mas viu o goleiro fazer mais uma bela defesa e evitar o segundo do Dortmund.

Ficha técnica

Borussia Dortmund 1 x 0 Ulsan HD

Competição: 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: TQL Stadium - Cincinnati, EUA

Data e hora: 25 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Assistentes: Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (EUA)

Gol: Svensson, aos 36'/1ºT

Amarelos: Bellingham, Nmecha (Borussia Dortmund); Kim Min-hyeok, Kang Sang-Woo (Ulsan HD)

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Nmecha (Brandt), Gross (Reyna), Svensson e Bellingham (Beier); Guirassy (Chukwuemeka) e Adeyemi (Duranville). Técnico: Niko Kovac

Ulsan HD: Jo Hyun-Woo; Sandg-Woo, Trojak (Heo), Kim Young-Gwon, Lee Jae-ik e Ludwigson; Kim Min-hyeok (Ko Seung-Beom), Bojanic e Lee Jin-hyun; Lacava (Park Min-Seo) e Erick. Técnico: Kim Pan-gon