Borussia 'domina' Ulsan e carimba vaga nas oitavas como 1º do Grupo F no Mundial de Clubes

O Borussia Dortmund não deu espaços para surpresas no duelo desta quarta-feira, diante do Ulsan, no TQL Stadium, em Cincinnati, e confirmou o seu favoritismo ao terminar o Grupo F como líder da chave. Com uma atuação irrepreensível, principalmente no primeiro tempo, os alemães venceram os sul-coreanos por 1 a 0 e se garantiram sem sustos nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Com dois triunfos e um empate, a equipe do técnico Niko Kovac encerra a sua participação com sete pontos, dois a mais que o Fluminense (2º colocado com cinco) e agora aguarda a definição de seu adversário, que vai sair da Chave E. River Plate, Inter de Milão e Monterrey brigam pelas duas vagas à próxima etapa do torneio.

Com três derrotas nesta primeira fase do Mundial de Clubes, o Ulsan se despediu do torneio organizado pela Fifa sem conseguir pontuar.

O resultado positivo do Borussia foi construído ainda nos primeiros 45 minutos. Svensson, em chute de dentro da grande área, fez o gol que determinou a classificação na competição.

O confronto começou com domínio dos alemães, que adiantaram as suas linhas e apertaram a marcação na saída de bola. Desorganizado taticamente, a equipe sul-coreana concentrou a maioria dos seus jogadores à frente da área e se limitou a tentar bloquear as investidas do rival.

Mais contundente, o Borussia foi empilhando chances com Yan Couto, Adeyemi Guirassy e Reyerson. A excelente exibição do goleiro Jo Hyenon-Woo, porém, contribuiu para que o 0 a 0 fosse mantido na primeira meia hora da etapa inicial.

Um erro na saída de bola do Ulsan, no entanto, mudou o cenário da partida. Gross fez o domínio pelo lado direito e cruzou. A zaga errou no momento de afastar o perigo e Jobe Bellingham tirou proveito.

O meio-campista fez uma assistência na medida para a finalização de Svensson e, com um chute rasteiro, o Borussia estabeleceu a vantagem de 1 a 0 aos 34 minutos.

Na etapa final, o Ulsan se arriscou mais no apoio, mas foi o Borussia que manteve o domínio, cadenciou o ritmo e administrou a vantagem. Apostando na posse de bola e num forte esquema de proteção à defesa, o time alemão sustentou o 1 a 0, perdeu nova excelente chance de ampliar com Yan Couto no fim, e confirmou a sua permanência na sequência do torneio.