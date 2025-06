Botafogo perde zagueiro no Mundial que não joga há mais de 130 dias

O Botafogo anunciou que o zagueiro Bastos, reserva, virou baixa para a sequência do Mundial por uma lesão no joelho esquerdo, o mesmo que ele lesionou pela última vez há quatro meses.

O que aconteceu

O clube anunciou que o jogador angolano vai voltar ao Brasil. Com isso, ele não integra mais a delegação alvinegra que está nos EUA. O clube não especificou como se deu a lesão.

Bastos não joga desde o início de fevereiro. Ele disputou sua última partida oficial no dia 6 daquele mês, quando foi substituído no começo do jogo após um trauma no joelho. Foi, inclusive, o único confronto que disputou neste ano.

O zagueiro de 33 anos esteve no banco de reservas no jogo contra o Atlético de Madri, mas não entrou em campo. Ele não esteve entre os relacionados para os dois primeiros compromissos do time no torneio, contra Seattle Sounders e PSG.

Bastos vem sofrendo com o joelho desde o final do ano passado. Ele sofreu uma lesão na região em novembro de 2024, seguiu jogando e optou por realizar tratamento convencional, sem ser submetido a cirurgia, para estar à disposição no Mundial.