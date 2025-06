Bahia renova contrato de Rogério Ceni até o final de 2027

O Bahia anunciou, nesta quarta-feira, a renovação do contrato de Rogério Ceni até o final de 2027. O treinador, que chegou ao clube em 2023, tinha vínculo até o final deste ano.

Até o momento, a temporada de Ceni no comando do clube é um oositiva. Com ele, o Tricolor foi campeão baiano, é líder da Copa do Nordeste, conquistou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e está em quinto lugar no Brasileirão.

Além desta campanha, o treinador tem marcas importantes desde que foi contratado. Ele recolocou o Bahia na Libertadores depois de 35 anos e comandou o melhor turno da história do clube no Brasileirão de pontos corridos.

Números pelo Bahia

Desde 2023, Ceni comandou o Esquadrão em 123 partidas. Até então, foram 65 vitórias, 23 empates e 35 derrotas. Totalizando um aproveitamento de 59%. Neste período, o clube marcou 201 gols.