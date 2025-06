Bahia renova com Rogério Ceni até o final de 2027

O Bahia anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com o técnico Rogério Ceni. Desde setembro de 2023 no comando, o ex-goleiro assinou um novo vínculo por mais dois anos e permanece na equipe baiana até dezembro de 2027.

Rogério Ceni já é o treinador mais longevo do clube no século. Ao todo, comandou o Bahia em 123 jogos, com 65 vitórias, 23 empates, 35 derrotas e um aproveitamento de aproximadamente 59%. Além disso, venceu o Campeonato Baiano no começo dessa temporada.

Depois de ajudar o clube a fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2023, Rogério Ceni liderou o Bahia em sua melhor campanha na história do Brasileirão de pontos corridos no ano seguinte.

Nas primeiras 19 rodadas, a equipe teve seu melhor desempenho em um único turno e terminou a competição na 8ª posição de maneira inédita. Com isso, o Esquadrão de Aço voltou a disputar a Copa Libertadores pela primeira vez em 35 anos. Foram 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas.

Nesta temporada, além do título Estadual, o Bahia está nas quartas de final da Copa do Nordeste e nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, a equipe foi eliminada na fase de grupos da Copa Libertadores e vai disputar o playoff da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o clube baiano ocupa a 5ª colocação, com 21 pontos conquistados, apenas três atrás do líder Flamengo.

Calendário do Bahia

Por conta da pausa das competições para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o elenco do Bahia está de férias e se reapresenta neste sábado.

O próximo compromisso da equipe do técnico Rogério Ceni acontece no dia 9 de julho, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova.