Bahia anuncia a renovação de contrato com Rogério Ceni até dezembro de 2027

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Bahia anunciou, na manhã de hoje (25), a renovação de contrato com o técnico Rogério Ceni. O novo vínculo vai até o final de 2027.

O que aconteceu

A diretoria do Bahia já vinha conversando com o treinador e tratava o assunto como uma das prioridades. O contrato anterior tinha validade até o fim deste ano.

Rogério Ceni está no Tricolor baiano desde setembro de 2023. Neste período, esteve à frente do time em 123 partidas, obtendo 59% de aproveitamento.

Ceni é o técnico com mais tempo no Bahia no século XXI, com um ano e nove meses. Ele também é o segundo treinador com jogos no Brasileiro (66), atrás apenas de Evaristo de Macedo (147).

Veja nota do Bahia

"O Esporte Clube Bahia SAF oficializa à Nação Tricolor a renovação de contrato do treinador Rogério Ceni.

O comandante, contratado pelo clube em setembro de 2023, assinou um novo vínculo até o final da temporada de 2027.

Rogério Ceni esteve à frente do Esquadrão em 123 partidas.

O Bahia conquistou 65 triunfos, empatou 23 vezes e foi derrotado em 35 oportunidades. O clube sob seu comando tem 59% de aproveitamento.

Foram 201 gols marcados neste período.

Rogério quebrou algumas marcas como técnico do Esquadrão neste período, além de ser o comandante que recolocou o Bahia na Conmebol Libertadores depois de 35 anos.

Com ele, o Bahia realizou seu melhor turno dentro de um Campeonato Brasileiro da Série A na 'Era dos Pontos Corridos' em 2024 e conseguiu, de forma inédita, terminar em 8º lugar.

A história continua

Ceni é o técnico com mais tempo de clube no século XXI (1 ano e 09 meses).

É o segundo com mais jogos dentro do Campeonato Brasileiro (66), atrás apenas de Evaristo de Macedo (147).

Conseguiu começar e terminar um ano à frente do clube, algo que não acontecia desde a temporada 2007. Além de ser o 10º treinador com mais partidas pela história (123), lista essa comandada por Evaristo de Macedo (385).

Comandante com mais jogos pela Conmebol Libertadores (10) e triunfos na competição internacional (04)".