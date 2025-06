Augusto Melo admite dívidas de imagem com Memphis no Corinthians

Presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo admitiu nesta quarta-feira que deve direitos de imagem para o holandês Memphis Depay. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Timão deve cerca de R$ 6 milhões ao atacante, que ameaçou não se reapresentar com o restante do elenco no próximo sábado.

De acordo com Augusto, os salários do elenco estão em dia, mas os direitos de imagem estavam sendo negociados de forma separada, até que foi afastado e, portanto, não conseguiu ir adiante com o assunto.

Além disso, o mandatário afastado disse que sempre conversou com o elenco e com Fabinho Soldado sobre as premiações atrasadas.

Entenda as cobranças de Memphis

Memphis Depay deu um ultimato ao clube para que os valores que estão atrasados sejam depositados. Caso contrário, o astro holandês ameaça não cumprir com as obrigações profissionais dele. Isso significa que o camisa 10 do Timão entende que poderia, por exemplo, não se reapresentar com o restante do elenco no próximo sábado, dia 28 de junho, ou se recusar a treinar e jogar pela equipe.

Memphis, representado por advogados, notificou o clube sobre a quantia pendente no último dia 15 de maio, quando o Corinthians ainda era gerido por Augusto Melo.

Nessa terça-feira, o jogador realizou uma segunda notificação, esta recebida pela gestão interina de Osmar Stabile, quando afirmou ter sido ignorado sobre a primeira demanda, e exigiu que o Corinthians resolva todas as pendências com ele até o final desta quarta-feira, 25 de junho.

Segundo o documento, o Corinthians ainda não efetuou o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito, por força contratual, pela conquista do título do Campeonato Paulista deste ano. Além disso, o clube está devendo R$ 1,4 milhão referente aos direitos de imagem do atleta. A dívida total com o atacante, portanto, é de R$ 6,1 milhões.

Veja a nota completa de Augusto Melo:

"Todos sabem da situação complicada do Corinthians, mas a minha gestão sempre esteve em contato com o Memphis e com seu staff, nunca deixamos de dar uma satisfação.

O salário realmente estava em dia, mas as imagens estavam sendo negociadas para serem pagas pelo financeiro até o dia que fui afastado. Depois disso, não sei se conversaram com ele ou se prometeram algo que não foi cumprido.

Sempre fiz questão de deixar os salários em dia e sobre as premiações que estavam atrasadas tivemos conversas com os atletas, com o Fabinho Soldado e com o departamento financeiro para que se acertasse.

Espero que tudo se resolva porque o Corinthians não pode passar por isso e o Memphis é um jogador muito importante para o time"