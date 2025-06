Piscina de ondas de R$ 1,9 bilhão de Pharrell Williams entra na reta final

Está prestes a ser inaugurada nos Estados Unidos a primeira Wavegarden Cove do país — e com investimento de impressionar: cerca de R$ 1,9 bilhão (US$ 350 milhões).

Localizada em Virginia Beach, a piscina artificial de ondas faz parte do Atlantic Park Surf, projeto encabeçado pelo astro da música Pharrell Williams, que nasceu na cidade e agora lidera essa transformação na região.

O que aconteceu

Nas últimas semanas, a piscina foi finalmente preenchida com água e os motores começaram a ser testados.

A expectativa é que as primeiras ondas comecem a quebrar nos próximos dias, com inauguração oficial marcada para o verão americano deste ano, ou seja, a qualquer momento.

Ao todo, são mais de 10.800 m² de área de surfe, com tecnologia da Wavegarden capaz de produzir ondas para todos os níveis, dos iniciantes aos profissionais.

Mais do que uma piscina

O parque será um verdadeiro complexo de entretenimento. Além das ondas, o Atlantic Park Surf terá espaço para shows, escritórios, residências e uma área de restaurantes e lojas.

O local escolhido é simbólico: foi construído onde ficava o antigo Virginia Beach Dome, um dos espaços culturais mais conhecidos da cidade.

Raízes do surfe

O projeto conecta o passado e o futuro do surfe nos Estados Unidos. Foi em Virginia Beach que, em 1912, um jovem local surfou pela primeira vez na costa leste do país — com uma prancha de madeira trazida do Havaí.

Mais de 100 anos depois, a cidade volta ao centro da conversa com um empreendimento que promete colocar Virginia Beach no mapa global do surfe de piscina.